Німці ледь не посіли друге місце в групі А, але врятувались в матчі зі Швейцарією — 1:1.

За швейцарців забив Ндоє, а господарів турніру врятував Фюлькруг.

Німеччина посіла перше місце у квартеті, Швейцарія — друга, Угорщина — третя, а Шотландія попрощалась із чемпіонатом Європи.

Огляд матчу

Швейцарія — Німеччина 1:1
Голи: Ндоє, 28 — Фюллькруг, 90+2

Швейцарія: Зоммер — Шер, Аканджі, Родрігес — Відмер, Фройлер, Джака, Ебішер — Ндоє (Амдуні, 65), Рідер (Варгас, 65) — Емболо (Дуа, 65).

Німеччина: Ноєр — Кімміх, Рюдігер, Та (Раум, 61), Міттельштедт (Шлоттербек, 61) — Андріх (Беєр, 65), Кроос — Мусіала (Фюллькруг, 76), Гюдоган, Вірц (Сане, 76) — Гаверц.

Попередження: Ндоє, Джака, Відмер — Та