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ШВЕЙЦАРІЯ — НІМЕЧЧИНА , GETTY IMAGES
24 червня 2024, 00:31
Німці ледь не посіли друге місце в групі А, але врятувались в матчі зі Швейцарією — 1:1.
За швейцарців забив Ндоє, а господарів турніру врятував Фюлькруг.
Німеччина посіла перше місце у квартеті, Швейцарія — друга, Угорщина — третя, а Шотландія попрощалась із чемпіонатом Європи.
Огляд матчу:
Швейцарія — Німеччина 1:1
Голи: Ндоє, 28 — Фюллькруг, 90+2
Швейцарія: Зоммер — Шер, Аканджі, Родрігес — Відмер, Фройлер, Джака, Ебішер — Ндоє (Амдуні, 65), Рідер (Варгас, 65) — Емболо (Дуа, 65).
Німеччина: Ноєр — Кімміх, Рюдігер, Та (Раум, 61), Міттельштедт (Шлоттербек, 61) — Андріх (Беєр, 65), Кроос — Мусіала (Фюллькруг, 76), Гюдоган, Вірц (Сане, 76) — Гаверц.
Попередження: Ндоє, Джака, Відмер — Та