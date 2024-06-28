Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Іспанці серйозно налаштовуються на грузинів.

Центральний захисник збірної Іспанії Начо прокоментував майбутній матч з національною командою Грузії в рамках 1/8 фіналу Євро-2024. Цитує досвідченого гравця офіційний сайт УЄФА.

"Думаю, проти Грузії буде складно. Вони можуть відійти в оборону, захищатися великим числом і потім вибухати на контратаках. Треба з найпершої хвилини зберігати граничну обережність.

Хвіча дуже маневрений, блискуче грає один в один. Безперечно, він лідер збірної Грузії, і для нас критично важливо стримати його.

Люди можуть думати, що ми фаворити, але це для нас не важливо. Ми зосередимося на грі та постараємося підтримувати заданий нами стандарт у кожному матч", — сказав Начо.