Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Швейцарія хоче повторити успіх Євро-2020.

Півзахисник збірної Швейцарії Ремо Фройлер висловився щодо матчу 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 з національною командою Італії. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Ми знаємо, як перемагати в таких матчах, але ми також знаємо, як у них програвати. Ось чому матчі 1/8 фіналу завжди особливі. Ми намагаємося підготуватися якомога краще, добре тренуємося, щоб у суботу ми могли зіграти ще краще, ніж у попередніх матчах.

Психологія буде важлива. Ми повинні показати хороший футбол, йти в атаку, грати у свою гру та чинити на них тиск.

Швейцарія заслужено вийшли в 1/8 фіналу турніру. Ми повинні зіграти ще краще, ніж у трьох матчах групового етапу. У суботу треба показати свою найкращу гру за останні роки", — сказав Фройлер.

Матч між збірними Швейцарії та Італії відбудеться 29 червня о 19:00 за київським часом.