Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Італійський воротар, мабуть, найкращий гравець своєї команди на Євро-2024.

Капітан збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма висловився щодо матчу із Швейцарією у рамках 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024. Цитує воротаря офіційний сайт УЄФА.

"Збірна Швейцарії — фізично дуже міцна команда, що дуже відчувається на полі. Тому треба бути готовими до того, щоб перебудовуватися по ходу гри. Починати атаку через короткий пас чи грати більш вертикально — ми можемо діяти по-різному.

Суперник грає дуже агресивно, а нам слід припуститися якомога менше помилок і тоді ми зможемо розраховувати на позитивний для нас результат .

Капітанська пов'язка — це велика честь, але й велика відповідальність. Із самого дитинства я мріяв про те, що буду грати в матчах такого рівня", — сказав італійський голкіпер.

Матч між збірними Швейцарії та Італії відбудеться 29 червня о 19:00 за київським часом.