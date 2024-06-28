Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Серйозні втрати німців в центрі оборони.

Збірна Німеччини напередодні матчу 1/8 фіналу Євро-2024 з національною командою Швейцарії несе вагомі втрати в центрі оборони.

З "Хрестоносцями" точно не зіграє центрбек "Бундестім" Йонатан Та через дискваліфікацію.

Також стало відомо, що Антоніо Рюдігер тренується за індивідуальною програмою через розтягнення м'язів задньої поверхні стегна у матчі із Швейцарією. Рішення щодо його участі у 1/8 фіналу буде прийматися безпосередньо перед початком гри з Данією.

Раніше в УЄФА назвали головних арбітрів перших двох матчів 1/8 фіналу Євро-2024.