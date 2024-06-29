Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Форвард збірної Іспанії прокоментував свій психологічний стан.

Збірна Іспанії проводить підготовку до матчу 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 проти Грузії.

Нападник "Фурії Роха", який є чи не найбільшою мішенню для критики з боку вболівальників на батьківщині, за кілька днів до протистояння розповів про проблеми з психологією та мотивацією, які спричинив надмірний тиск на нього.

"Я впав на дно, думав про те, щоб викинути білий рушник. Я не хочу надто зациклюватися на цьому питанні. Ви завжди знаходите собі виправдання або приводи пожалітись...

Це питання поваги, а в Іспанії багато людей її не мають стосовно інших. Я пережив багато епізодів із моєю сім’єю на вулицях. Це те, що відбувається щодня: коли я йду в супермаркет з моїми дітьми або коли я веду їх на тренування.

Я багато разів думав про те, щоб завершити кар’єру. Урешті-решт, коли я розповідаю дітям свою історію, найкраще, чого я можу їх навчити, це те, що я багато разів був у лайні, але в зрештою завжди вибирався. І це для мене є джерелом гордості.

Сьогодні у мене є психолог, психіатр і особистий коуч. Вони мені дуже допомогли. Вони та моя дружина — це та ниточка, яка підтримує мене в делікатні моменти, це ті, хто цінує тебе і змушує подивитися на себе іншими очима...

Без моєї дружини моя кар’єра була б зовсім іншою", — заявив іспанський виконавець.

Матч Іспанія — Грузія відбудеться 30 червня, о 22:00.