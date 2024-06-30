Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із GGBET представляють прев'ю матчу Євро-2024, який пройде 30 червня і розпочнеться о 22:00.

У рамках другого ігрового дня 1/8 фіналу плей-оф чемпіонату Європи-2024 у Німеччині відбудеться зустріч між збірними Іспанії та Грузії.

[*] — положення команди в рейтингу ФІФА

НЕДІЛЯ, 30 ЧЕРВНЯ, 22:00. КЕЛЬН СТЕДІУМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФРАНСУА ЛЕТЕСЬЄ (ФРАНЦІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

На груповому етапі Євро-2024 збірна Іспанії здобула максимально можливу кількість залікових балів, здолавши усіх трьох своїх суперників, а саме Хорватію, Італію та Албанію. Квартет В, який вважався "групою смерті", не виявився проблемним для команди Луїса де ла Фуенте. Хорватів іспанці розгромили з рахунком 3:0, тоді як італійці зазнали від них мінімальної поразки (1:0).

В останньому, 3 турі невмотивована Іспанія (1 місце в групі було гарантовано ще після поєдинку з Італією) так само мінімально впоралася з Албанією, відправивши її додому. Колектив де ла Фуенте був єдиним на груповому етапі, якому вдалося здобути 9 очок. Напевно, протягом уже завершеної стадії турніру саме іспанці найбільше переконали вболівальників у можливості здобуття ними трофею Анрі Делоне.

Прогноз на цей матч від ліцензійного букмекера GGBET: Іспанія переможе Грузію з ймовірністю 78% (коефіцієнт 1,2). Подивіться лінію GGBET з 70+ видів спорту та знайдіть для себе цікавий матч! Отримай неймовірний бонус до 150 000 грн від GGBET! Тримай лінію на Євро 2024 разом з GGBET!

Попри поразку від Туреччини (3:1) в дебютному для Грузії матчі чемпіонату Європи, колектив Віллі Саньйоля дуже порадував глядачів того поєдинку. У 2 турі грузини здобули свій перший в історії заліковий бал на Євро, зігравши внічию з Чехією (1:1). Доля виходу до плей-оф вирішувалась в останньому турі, поєдинком із Португалією, яка на той момент уже гарантувала собі перше місце квартету F.

Грузія взялася за справу з перших хвилин зустрічі. Хвіча Кварацхелія вже на 2' вивів свою збірну вперед. По перерві Жорж Мікаутадзе подвоїв перевагу грузинів, реалізувавши пенальті. Португалія не виглядала погано і дійсно намагалася змінити рахунок на табло, але скористатися своїми можливостями команда Роберто Мартінеса, на відміну від своїх опонентів, так і не зуміла, зазнавши поразки (2:0).

Іспанія та Грузія раніше зустрічалися 7 разів. У 6 випадках звитягу святкували іспанці, тоді як на рахунку грузинів одна перемога. Різниця забитих-пропущених становить 19 проти 4 на користь Іспанії. Востаннє ці збірні двічі протистояли одна-одній у відборі до Євро-2024.

У Тбілісі у вересні 2023 року команда де ла Фуенте розтрощила господарів поля з рахунком 7:1. У Вальядоліді в листопаді того ж року Іспанія здолала Грузію втричі скромніше — 3:1. Єдина звитяга грузинів над іспанцями датується червнем 2016-го, коли колектив ще Владіміра Вайсса втримав мінімальну перевагу над своїм суперником (1:0) у товариському матчі в Хетафе.

Збірна Грузії приємно здивувала всіх уболівальників, які уважно слідкували за Євро-2024. Виліт з 1/8 фіналу плей-оф однозначно не буде катастрофою для команди. Нинішня збірна Іспанії об'єктивно сильніша за грузинську, проте сумніватися в рівні самовіддачі підопічних Саньйоля в сьогоднішній зустрічі точно ніхто не збирається. У чвертьфіналі на переможця цієї пари вже чекає Німеччина, яка вчора здолала Данію (2:0).

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ

Луїс де ла Фуенте, головний тренер збірної Іспанії: "Ми дуже поважаємо суперника, який провів блискучий турнір і чудово зіграв проти Португалії. Рівень виступів Грузії продовжує зростати. Ми ж просто повинні робити те, що завжди намагаємося робити – демонструвати найкращу версію самих себе".

Віллі Саньйоль, головний тренер збірної Грузії: "Вихід із групи був дуже емоційним моментом, тому що цього ніхто не очікував. Ми дуже раді. В Іспанії було більше часу для відновлення, але це нормально – я впевнений, що мої гравці добре відновилися та хочуть вийти на поле. Іспанія однозначно є найкращою командою турніру на даний момент. Неможливо досягти успіху, якщо думати тільки про захист. Ми хочемо показати нашим суперникам і Європі, що ми хороші не тільки в захисті, і можемо показати таку саму гру, як проти Португалії".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ІСПАНІЯ: Сімон (Атлетік) — Карвахаль (Реал Мадрид), Ле Норман (Реал Сосьєдад), Н. Фернандес (Реал Мадрид), Кукурелья (Челсі) — Педрі (Барселона), Родрі (Манчестер Сіті), Руїс (ПСЖ) — Ямал (Барселона), Мората (Атлетіко), Вільямс (Атлетік)

ГРУЗІЯ: Мамардашвілі (Валенсія) — Цитаішвілі (Динамо Батумі), Двалі (АПОЕЛ), Кашія (Слован Братислава), Кверквелія (Аль-Ухдуд), Какабадзе (Краковія) — Кочорашвілі (Леванте), Кітеішвілі (Штурм), Чакветадзе (Вотфорд) — Кварацхелія (Наполі), Мікаутадзе (Мец)

Ознайомитися з остаточними заявками обох збірних на Євро-2024 можна за посиланням.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

КОМАНДИ НА ГРУПОВОМУ ЕТАПІ ЄВРО-2024

Іспанія:

Грузія:

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 2:0

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