Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Захисник Нідерландів прокоментував підготовку до Румунії.

Збірна Нідерландів у 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 зіграє проти Румунії.

За кілька днів до протистояння захисник "ораньє" Вірджил ван Дейк прокоментував підготовку власної команди.

"Я цілком розумію критику в наш бік. Загалом, усе могло й повинно було бути значно краще. Можливо, ми переоцінюємо себе.

Після поразки від Австрії можна було багато чого сказати, і ми повинні були зробити ретельний аналіз.

Не тактика тоді дала збій, а в основному не вистачало волі до перемоги, тому ми говорили про це в жорстких словах.

Я не дурень. Я знаю, що можу і повинен грати краще, і це те, над чим я працюю щодня", — заявив нідерландський виконавець.

Матч Румунія — Нідерланди відбудеться 2 липня, о 19:00.