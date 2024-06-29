Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Смілива заява людини, яка на Євро відіграла півтори хвилини.

"Думаю, мої головні сильні якості в тому, що я швидкий та націлений на ворота. Знаю, що протистояти мені — кошмар для будь-якого суперника, тож я налаштований оптимістично.

Що думаю з приводу свого виклику на Євро-2024? Для мене немає нічого важливішого ніж цей момент. Це вершина футболу — представляти свою країну на великому турнірі. Щось більш значуще складно уявити", — сказав англійський футболіст.

Наступний свій матч збірна Англії проведе в рамках 1/8 фіналу Євро-2024 з національною командою Словаччини. Гра відбудеться 30-го червня, о 19:00 за київським часом.

Вінгер збірної Англії Ентоні Гордон розповів про свої сильні ігрові якості та про враження від участі на чемпіонаті Європи-2024 у складі "Трьох Левів". Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.