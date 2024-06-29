Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024, у якому зіграють Швейцарія та Італія.

Швейцарія та Італія зіграють у Берліні матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024.

Мурат Якин, після нічиєї проти Німеччини (1:1), залучив до стартового складу Варгаса в парі з Ндоє під нападником.

Лучано Спаллетті, на тлі нічиєї проти Хорватії (1:1), використав із перших хвилин Манчіні в центрі захисту, тоді як Крістанте та Фаджолі гратимуть у центрі поля, а Скамакка та Ель Шаараві розташуються в нападі.

Швейцарія: Зоммер — Шер, Аканджі, Родрігес — Рідер, Фройлер, Джака, Ебішер — Варгас, Ндоє — Емболо.

Запасні: Мвого, Кобель, Стергіу, Ельведі, Закарія, Окафор, Штеффен, Цубер, Цезігер, С’єрро, Дуа, Шакірі, Яшарі, Амдуні.



Італія: Доннарумма — Ді Лоренцо, Манчіні, Бастоні, Дарміан — Крістанте, Фаджолі, Барелла — К'єза, Скамакка, Ель Шаараві.