Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024, у якому зіграють Швейцарія та Італія.
Джанлука Манчіні, Getty Images
29 червня 2024, 18:08
Швейцарія та Італія зіграють у Берліні матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024.
Мурат Якин, після нічиєї проти Німеччини (1:1), залучив до стартового складу Варгаса в парі з Ндоє під нападником.
Лучано Спаллетті, на тлі нічиєї проти Хорватії (1:1), використав із перших хвилин Манчіні в центрі захисту, тоді як Крістанте та Фаджолі гратимуть у центрі поля, а Скамакка та Ель Шаараві розташуються в нападі.
Швейцарія: Зоммер — Шер, Аканджі, Родрігес — Рідер, Фройлер, Джака, Ебішер — Варгас, Ндоє — Емболо.
Запасні: Мвого, Кобель, Стергіу, Ельведі, Закарія, Окафор, Штеффен, Цубер, Цезігер, С’єрро, Дуа, Шакірі, Яшарі, Амдуні.
Запасні: Вікаріо, Мерет, Дімарко, Буонджорно, Гатті, Фраттезі, Жоржиньо, Пеллегріні, Распадорі, Белланова, Ретегі, Дзакканьї, Камб'язо, Фолоруншо.
Італія: Доннарумма — Ді Лоренцо, Манчіні, Бастоні, Дарміан — Крістанте, Фаджолі, Барелла — К'єза, Скамакка, Ель Шаараві.
Гра Швейцарія — Італія почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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