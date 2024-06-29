Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стали відомі склади команд на матч Євро-2024.

В рамках поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату Європи збірна Німеччини зіграє проти Данії. В стартовому складі німців вийдуть Лерой Сане, Ніко Шлоттербек та Давід Раум, тоді як Флоріан Вірц залишився в запасі. У данців відзначимо появу з перших хвилин Томас Ділейні.

Німеччина: Ноєр — Кімміх, Рюдігер, Шлоттербек, Раум — Андріх, Кроос — Сане, Гюндоган, Мусіала — Гаверц

Запасні: Бауманн, тер Штеген, Антон, Міттельштедт, Генріхс, Кох, Вірц, Джан, Гросс, Фюріх, Мюллер, Беєр, Ундав, Фюллькруг

Данія: Шмейхель — Андерсен, Вестергор, Крістенсен — Ба, Ділейні, Гейб'єрг, Меле — Сков Ольсен, Гойлунн, Еріксен

Запасні: Германсен, Реннов, Крістіансен, Крістенсен, К'єр, Нергор, Дреєр, Брун Ларсен, Єнсен, Дольберг, Дамсгор, Вінд, Поульсен

Нагадаємо, початок матчу заплановано на 22:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією матчу на нашому сайті.