Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Несприятливі погодні умови у Дортмунді змусили арбітра Майкла Олівера дати незаплановану паузу.

У рамках 1/8 фіналу Євро-2024 збірна Німеччини зустрілася з Данією на стадіоні Зігналь Ідуна Парк у Дортмунді.

За нульового рахунку на табло команди наближалися до завершення першого тайму, проте незадовго до перерви англійський арбітр Майкл Олівер був вимушений призупинити гру на 36-ій хвилині.

Причиною незапланованої паузи стали несприятливі погодні умови у Дортмунді, а саме сильна злива з блискавкою, тому команди вирушили до підтрибунного приміщення, а деякі вболівальники залишили свої місця, щоб врятуватися від дощу.

Станом на 22:50 матч між Данією та Німеччиною поки що досі не відновили. Слідкуйте за ключовими подіями в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.