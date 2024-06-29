Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Німець забив четвертий гол на чемпіонатах Європи.

29 червня в Дортмунді проходить матч 1/8 фіналу Євро-2024 між збірними Німеччини та Данії. Зустріч розпочалася о 22:00, після 83 хвилин гри попереду німці — 2:0.

Рахунок у матчі точним ударом з пенальті відкрив Кай Гаверц. Сталося це на 53-й хвилині гри.

Для Гаверца м'яч став 4-м, забитим на чемпіонатах Європи. За цим показником німець зрівнявся з нідерландцем Деннісом Бергкампом, французом Карімом Бензема, іспанцем Давідом Вільєю та німцем Лукасом Подольські.

За збірну Німеччини на континентальних першостях більше забивали лише Юрген Клінсманн і Маріо Гомес (по 5).

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