Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Голи Гаверца та Мусіала принесли німцям перемогу.

В рамках поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 збірна Німеччини у Дортмунді грала против збірної Данії. Юліан Нагельсманн довірив місце в стартовому складі Лерою Сане, Ніко Шлоттербеку та Давіду Рауму, тоді як Флоріан Вірц залишився в запасі. У данців з перших хвилин вийшов Томас Ділейні.

Німці дуже активно розпочали матч. Вже на другій хвилині Шлоттербек переправив м'яч у ворота після подачі з кутового, але Майкл Олівер скасував взяття воріт через фол в атаці. Трохи згодом Кімміх відважився на постріл з-за меж штрафного майданчика, але Шмейхель в яскравому стрибку перевів м'яч на кутовий. Думаєте на цьому все? Пізніше Гаверц отримав передачу з глибини та ударом в один дотик послав м'яч в дальній кут — Шмейхель знов на висоті.

Данія витримала стартовий тиск та в середині тайму створила гостроту у воріт супротивник. Спочатку Еріксен отримав передачу з глибини, блискавично обробив м'яч та пробивав метрів з 17- нога Рюдігера врятувала ситуацію. За декілька хвилин Меле пробивав з лівої ноги з гострого кута в чужому штрафному, але м'яч пройшов повз ворота.

За десять хвилин до кінця першого тайму своє слово сказала погода — блискавка, дощ та град. Через це Майклу Оліверу довелось зупинити матч, а після повернення команди продовжили створювати небезпеку. Гаверц пробив головою після подачі з лівого флангу — Шмейхель грамотно обрав позицію та врятував свою команду. Дещо пізніше Гойлунн обікрав Шлоттербека в чужому штрафному та пробив з правої ноги — м'яч влучив в сітку з зовнішньої сторони. А вже під завісу тайму Збірна Данії вирвалась в небезпечний контрвипад, а завершальний удар завдавав Расмус Гойлунн, але Ноєр кинувся під м'яч та врятував свою команду.

Початок другого тайму видався дуже цікавим. Спочатку Андерсен відреагував на відскок м'яча в чужому штрафному й ударом з лівої вразив дальній кут. Втім, арбітр зафіксував положення поза грою і вже в наступній атаці VAR допоміг призначити пенальті на користь німців — за гру рукою того ж Андерсена. Ось так за миттєвість захисник перетворився з героя на винуватця. Пенальті впевнено реалізував Гаверц.

Данці одразу пішли в атаку великим силами, але пропустили атаку німців - Гаверц вивалився на побачення з Шмейхелем, але не зміг влучити в дальній кут. Висока лінія оборона все ж таки вартувала голу збірній Данії, але трохи пізніше - Шлоттербек довгою передачею знайшов Мусіала, а той вивалився на Шмейхеля та пробив точно в дальній кут. 2:0.

Обидва тренери провели серію замін, але суттєво змінити хід зустрічі жодній зі сторін не вдалось. Німеччина забила зусиллями Вірца в компенсований час, але гол було скасовано через офсайд. Ще один момент був за хвилину до кінця гри, коли Гаверц вивалився на побачення з Шмейхелем після пасу Вірца, але Каспер ногою відбив удар. Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу команди Юліана Нагельсманна.

Німеччина — Данія 2:0

Голи: Гаверц, 54 (пен), Мусіала, 69

Німеччина: Ноєр — Кімміх, Рюдігер, Шлоттербек, Раум (Генріхс, 80) — Андріх (Джан, 65), Кроос — Сане (Антон, 88), Гюндоган (Фюллькруг, 66), Мусіала (Вірц, 80) — Гаверц

Данія: Шмейхель — Андерсен, Вестергор, Крістенсен — Ба (Брун Ларсен, 79), Ділейні (Нергор, 70), Гейб'єрг, Меле — Сков Ольсен (Поульсен, 70), Гойлунн (Вінд, 81), Еріксен (Крістіансен, 81)

Попередження: Меле, Андерсен