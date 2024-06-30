Українець обслуговуватиме матч за участі кривдників збірної України.
Балакін, getty images
30 червня 2024, 11:19
Стали відомі бригади арбітрів, які працюватимуть на матчах 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 2-го липня. Дану інформацію надає офіційний сайт УЄФА.
Румунія — Нідерланди: рефері — Фелікс Цваєр, асистенти рефері — Штефан Лупп, Марко Агмюллер, четвертий рефері — Даніель Зіберт, рефері ВАР — Бастіан Данкерт (всі — Німеччина).
Австрія — Туреччина: рефері — Артур Діаш, асистенти рефері — Паулу Соареш, Педру Рібейру (всі — Португалія), четвертий рефері — Микола Балакін (Україна), рефері ВАР — Тьягу Мартінш (Португалія).
Раніше повідомлялося, які арбітри працюватимуть на матчах Євро-2024 1-го липня.