Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Беззаперечний факт для кожного грузина.

Неперевершений воротар збірної Грузії Гіоргі Мамардашвілі поділився своїми думками напередодні матчу 1/8 фіналу Євро-2024 з національною командою Іспанії. Цитує найкращого воротаря групового етапу чемпіонату Європи-2024 офіційний сайт УЄФА.

"Кварацхелія один із найкращих футболістів світу. В один день він може виграти Золотий м'яч. Це не означає, що я ставлюся до іспанських гравців без належної поваги, але я грузин і впевнений — Кварацхелія кращий.

На нас чекає відкрита гра, і нам доведеться добре оборонятися, не допускаючи помилок. Ми маємо в своєму розпорядженні дуже хороших нападників, які можуть створювати небезпечні ситуації. Граючи на контратаках, ми також можемо бути небезпечні.

Матч з Португалією? Ми пишаємося тим, як грали проти одного з головних фаворитів турніру. Нам треба взяти все найкраще з тієї гри та перенести у матч з Іспанією", — сказав Мамардашвілі.

Раніше головний тренер Грузії висловися про майбутню гру з Іспанією.