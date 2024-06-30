Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Грузини будуть намагатися здійснити ще одну сенсацію.

Головний тренер збірної Грузії Віллі Саньйоль висловився про майбутній матч 1/8 фіналу Євро-2024 з національною командою Іспанії. Цитує французького фахівця офіційний сайт УЄФА.

"1:7 від Іспанії? Це був важкий момент, але такі ситуації потрібні, без них не буває великих досягнень. Це було частиною нашої подорожі і багато чого нас навчило.

Неможливо досягти успіху, якщо думати тільки про оборону. Ми хочемо показати, що готові знову зіграти так само, як у матчі з Португалією.

У Іспанії, безумовно, найкраща на даний момент команда турніру. Але завтра будуть інша атмосфера та обстановка. Трапитися може всяке.

Перемога над Португалією? Це був дуже емоційний момент, адже ми зробили те, чого ніхто не чекав. Ми дуже щасливі. В іспанців було більше часу на відновлення, але все гаразд — я впевнений, що мої гравці добре відновилися і з нетерпінням чекають завтрашнього виходу на поле", — сказав Саньйоль.

Матч Іспанія — Грузія відбудеться сьогодні, в Кельні та розпочнеться о 22:00 за київським часом.