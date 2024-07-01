Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Представляємо вашій увазі історію поєдинків збірних Франції та Бельгії.

У понеділок, 1 липня, нас чекає неймовірна вивіска протистояння топових збірних на першій стадії плей-оф чемпіонату Європи-2024 у Німеччині.

Це буде матч між збірними Франції та Бельгії, які зустрінуться один з одним у 1/8 фіналу Євро-2024.

Історія протистоянь Франції та Бельгії почалася ще в минулому столітті, коли перший матч було зіграно далекому 1904 році. Тоді це був товариський матч, який закінчився бойовою нічиєю – 3:3.

З того часу команди провели 75 поєдинків, з яких французи виграли 26, а бельгійці – 30. Також було 19 нічийних результатів. Різниця м'ячів – 131:162 на користь Бельгії.

Найбільша перемога Франції була на груповому етапі Євро-1984, коли французи виграли з рахунком 5:0. Бельгія у свою чергу обіграла Францію з рахунком 7:0 — це був товариський матч 1905 року.

Football.ua згадує найважливіші матчі збірних Франції та Бельгії у фінальних стадіях великих турнірів.

Євро-1984. Груповий етап 16.06.1984. Божуар, Нант (Франція).

Франція — Бельгія 5:0

Голи: Платіні, 5, 64 (пен), 89, Жиресс, 33, Фернандес, 43.

Франція: Бат — Домерг, Боссі, Баттістон — Женгіні (Тюссо, 79), Жиресс, Платіні, Тігана, Фернандес — Сікс, Лякомб (Рошто, 65).

Бельгія: Пфафф — Де Вольф, Ламбріхтс, Де Греф, Грун — Веркаутерен, Вандерейккен (Кук, 46), Кулеманс, Шифо (Верхеєн, 51) — Класен, Ванденберг.

Попередження: Тігана — Класен.

У 1984 році збірна Франції виглядала дуже могутньо, особливо коли її лідером був тепер уже всім відомий Мішель Платіні.

Вже на старті поєдинку Патрік Баттістон класним ударом після розіграшу штрафного пробив у верхній кут воріт, але поперечина врятувала ворота бельгійців, але м'яч підхопив Платіні та з лінії штрафного майданчика пробив точно у ближній кут. Потім на 33 хвилині Ален Жиррес обігрався у стінку з партнером, увійшов до штрафного майданчика та витончено перекинув воротаря, подвоївши перевагу французів, а наприкінці першого тайму Луїс Фернандес головою забив третій м'яч у ворота Бельгії, яка у першому таймі виглядала хлопчиками для биття.

У другому таймі Франція не сбавила обертів і на 64 хвилині Дідьє Сікс заробив пенальті після фолу воротаря суперника — одинадцятиметровий реалізував Платіні, пробивши по центру. На передостанній хвилині той самий Платіні головою з 11 метрів послав м'яч у стійку, від якої сфера влетіла у ворота, а сам Мішель оформив хет-трик.

ЧС-1938. 1/8 фіналу. 05.06.1938. Ів лю Мануар, Париж (Франція).

Франція — Бельгія 3:1

Голи: Венант, 1, Ніколас, 12, 69 — Іземборгс, 20.

Вперше на великому турнірі Франція та Бельгія зустрілися у далекому 1938 році. Зустріч, що проходила у Франції, закінчилася з рахунком 3:1 на користь французів, які відкрили рахунок вже на першій хвилині — Еміль Венант скористався помилкою воротаря, який не зміг зафіксувати м'яч та проштовхнув сферу у ворота.

Потім на 12 хвилині Жан Ніколас увійшов по центру до штрафного майданчика з двома захисниками на собі і пробив повз Арнольда Баджу. Тим не менш, у середині першого тайму бельгійці відповів точним ударом Хендріка Іземборгса, який головою замкнув подачу партнера по команді. Остаточну крапку в матчі поставив Ніколас, який на 69 хвилині замкнув передачу у штрафному майданчику, пробивши у дальній кут.

ЧС-1986. Матч за 3 місце. 28.06.1986. Куаутемок, Пуебла (Мексика).

Франція — Бельгія 4:2

Голи: Феррері, 27, Папен, 43, Женгіні, 104, Аморос, 111 (пен) — Кулеманс, 11, Класен, 73.

Франція: Рюст — Аморос, Баттістон, Леру (Боссі, 56), Бібар — Тігана (Тюссо, 84), Феррері — Веркрюйс, Женгіні — Беллон, Папен.

Бельгія: Пфафф — Ренкен (Ф. ван дер Ельст, 46), Грюн, Демоль, Геретс — Момменс, Кулеманс, Вервоорт, Шифо (Л. ван дер Ельст, 64) — Класен, Вейт.

Попередження: Пфафф.

У 1986 році, через два роки після зустрічі на Євро, Франція та Бельгія зустрілися у матчі за третє місце на чемпіонаті світу у Мексиці. Це був останній рік виступів Мішеля Платіні на міжнародному рівні, і в цьому матчі він участі не брав.

Вже на перших хвилинах французи мали відкрити рахунок, але Жан-П'єр Папен якимось неймовірним чином промазав по воротах з кількох метрів. За кілька хвилин пішла відповідь — Ян Кулеманс гарно обіграв захисника на підступах до штрафного майданчика та пробив точно в дальній кут. На 27 хвилині французи відігралися, коли Жан-Марк Феррері вколотив м'яч у ворота з меж штрафного майданчика.

Після цього Даніель Вейт упустив вихід віч-на-віч, пробивши по горобцях, а самі французи двічі примудрилися не потрапити по воротах з класних позицій. Проте на 43 хвилині Франція вийшла вперед зусиллями Папена. У середині другого тайму Бельгія зрівняла рахунок завдяки голу Ніко Класена.

Гра перейшла у додатковий час, де вже на перших хвилинах бельгійці могли розраховувати на пенальті, але суддя не побачив дотику воротаря з ногою суперника. Франція не стала зволікати і на 104 хвилині Бернар Женгіні прийняв м'яч у штрафному майданчику після подачі з флангу і пробив у ближній кут. Точку у матчі поставив Мануель Аморос, який на 111 хвилині реалізував пенальті.

ЧС-2018. 1/2 фіналу. 10.07.2018. газпром-арена, санкт-петербург (країна-404).

Франція — Бельгія 1:0

Гол: Умтіті, 51.

Франція: Льоріс — Ернандес, Умтіті, Варан, Павар — Канте, Погба — Матюіді (Толіссо, 86), Грізманн, Мбаппе — Жиру (Н'Зонзі, 85).

Бельгія: Куртуа — Вертонген, Компані, Альдервейрельд — Де Брюйне, Феллаїні (Карраско, 80), Вітсель, Дембеле (Мертенс, 60), Шадлі (Батшуаї, 90+1) — Азар, Лукаку.

Попередження: Канте, Мбаппе — Азар, Альдервейрельд, Вертонген.

І тепер вже нещодавнє протистояння, яке відбулося у санкт-петербурзі на чемпіонаті світу в країні-404 у 2018 році. Обидва склади виглядали дуже потужно і рівноцінно, тому всі чекали жорсткої битви, яка такою і вийшла.

Перший тайм закінчився нулями на табло, проте назвати його нудним ніяк не можна, бо було по кілька небезпечних моментів біля воріт обох збірних і лише неймовірні сейви Уго Льоріса та Тібо Куртуа врятували команди від пропущених м'ячів.

Другий тайм розпочався з голу французів, коли Антуан Грізманн навісив на ближню штангу з кутового, а Самуель Умтіті головою переправив м'яч у ворота.

Після цього бельгійці намагалися відповісти, але удари Маруана Феллаїні та Акселя Вітселя були відбиті Льорісом. Франція більше грала на контратаках і наприкінці були чудові моменти для Грізманна та Корентена Толіссо, але Куртуа більше не захотів пропускати.

У фіналі турніру Франція обіграла Хорватію (4:2) і стала чемпіоном світу, а Бельгія в матчі за третє місце була сильнішою за Англію (2:0).

Ліга націй. 1/2 фіналу. 07.10.2021. Альянц Стадіум, Турін (Італія).

Бельгія — Франція 2:3

Голи: Карраско, 37, Лукаку, 40 — Бензема, 62, Мбаппе, 69 (пен), Ернандес, 90.

Бельгія: Куртуа — Вертонген, Денаєр, Альдервейрельд — Карраско, Тілеманс (Ванакен, 70), Вітсель, Кастань (Батшуаї, 90+2) — Азар (Троссар, 74), Де Брюйне, Лукаку.

Франція: Льоріс — Ернандес, Варан, Кунде — Ернандес, Рабьо (Чуамені, 75), Погба, Павар (Дюбуа, 90+2) — Грізманн — Мбаппе, Бензема (Верету, 90+7)

Попередження: Вертонген.

Остання зустріч Франції та Бельгії на даний момент відбулася у 2021 році в рамках півфіналу Ліги націй. Здебільшого у збірних було не так багато змін, бо всі зірки залишалися на місцях, окрім тих, хто вже перестав грати на високому рівні.

Вже на третій хвилині Кевін де Брюйне міг відкривати рахунок у матчі, але Уго Льоріс якимось дивом зреагував на удар бельгійця з кількох метрів. Франція ж відповіла ударом у площину від Кіліана Мбаппе, який був дуже простим для Тібо Куртуа.

Потім на 37 хвилині Яннік Феррейра Карраско увірвався до штрафного майданчика і більярдним ударом пробив точно у ближній кут воріт — 1:0. Через три хвилини, поки французи відходили від шоку, Ромелу Лукаку з найгострішого кута зміг прошити Льоріса, подвоївши перевагу бельгійців.

На початку другого тайму Антуан Грізманн втратив шанс, пробивши повз з кількох метрів, а ось Карім Бензема своїм шансом скористався — форвард накрутив трьох суперників на квадратному метрі та пробив у дальній кут. Через сім хвилин бельгійці привезли абсолютний "дурний" пенальті на порожньому місці — з точки Кіліан Мбаппе не промазав та зрівняв рахунок.

Після цього команди обмінялися небезпечними ударами здалеку, а Лукаку вкотре побачив, як його гол скасували через офсайд. Через кілька хвилин Тео Ернандес підключився до атаки і потужним ударом з-за меж штрафного послав м'яч точно в дальній кут воріт Куртуа.

Франція знову скористалася перемогою над Бельгією, щоб виграти турніру у фіналі проти Іспанії (2:1), а ось бельгійці поступилися Італії (1:2) у матчі за третє місце.

Нагадаємо, матч 1/8 фіналу Євро-2024 Франція — Бельгія відбудеться у понеділок, 1 липня, о 19:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.