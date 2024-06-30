Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Англійський хавбек висловився про свій неймовірний гол через себе наприкінці другого тайму зі Словаччиною, який дозволив Англії вийти до чвертьфіналу Євро-2024.

У рамках 1/8 фіналу Євро-2024 національна збірна Англії здобула вкрай непросту перемогу над Словаччиною, зумівши спочатку зрівняти рахунок на останніх хвилинах основного часу, а потім вибороти перемогу в овертаймах.

Центральний півзахисник "трьох левів" Джуд Беллінгем, який зрівняв рахунок наприкінці другого тайму ударом через себе, поділився враженнями від перемоги своєї команди.

"Залишилося 30 секунд до повернення додому, відчуваєш, що підвів свою націю, один удар по м’ячу — і все чудово. Це не те відчуття, яке ти хочеш пережити, але коли воно приходить, це чудове відчуття.

Грати за Англію — це дуже добре, але це також великий тиск. Бути на полі та забивати голи для мене — це дати волю собі, це дуже щасливий момент.

Залишалося 20-30 секунд, і ми могли вилетіти з чемпіонату Європи, і настрій зараз є величезною різницею. Саме настрій може зробити багато чого для команди, яка йде вперед. Це важливий момент, але це довгий турнір, і ми зможемо бути собою задоволені лише якщо виграємо кубок. Протягом наступних двох тижнів ми усе дізнаємося", — цитує слова Беллінгема офіційний сайт УЄФА.

Дивитися відео голів та огляд матчу Англія — Словаччина ви можете на Football.ua.