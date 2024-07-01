Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Ще одне досягнення для талановитого 16-річного іспанця.

У рамках 1/8 фіналу Євро-2024 збірна Іспанії здобула впевнену перемогу над Грузією з рахунком 4:1 та пробилася до наступної стадії континентальної першості.

У стартовому складі "фурії роха" вийшов юний вінгер Ламін Ямал, який відзначився результативною передачею в моменті з голом Фабіана Руїса.

Слід відзначити, що Ямал у віці 16 років і 353 днів став наймолодшим гравцем, який зіграв у плей-оф чемпіонату Європи.

Окрім цього, іспанський вінгер Барселони є наймолодшим футболістом в історії проведення фінальної частини Євро.