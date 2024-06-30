Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Команда Віллі Саньйоля не зуміла змусити прагматичного опонента повестись на свій азартний футбол.

Ох і здивувала футбольну спільноту збірна Грузії своїми виступами на дебютному для неї груповому етапі чемпіонату Європи. Команда Віллі Саньйоля в останньому турі обіграла явних фаворитів свого квартету F, національну команду Португалії, і хто б там що не говорив стосовно складу суперників, але "хрестоносці" таки опинились у плей-оф.

Однак тільки з третього місця, а це вже — прямий квиток на матч у Кельні, де на Грузію очікувала Іспанія — одна з найбільш яскравих команд цьогорічного форуму. Утім, настільки гарячому колективу Саньйоля не міг трапитись на шляху абихто.

"Фурія Роха" одразу продемонструвала, що хоче панувати у володінні м’ячем на чужій половині в цьому матчі. Відсоток за цим показником на її користь доволі швидко став непристойним, але одного лише Мамардашвілі вистачило для того, аби нівелювати всі небезпечні моменти для воріт грузинів. А натомість вони вперше вийшли до контратаки на 18 хвилині, і простріл із правого флангу від Какабадзе у власні ворота зрізав Ле Норман.

Ось і весь футбол. Яким би чином команда де ла Фуенте в подальшому до перерви не продовжувала дивувати нас перевагою за контролем над грою, зупинити "хрестоносців" на піку викиду шалених емоцій було вже дуже важко. Там пішли й прокидання поміж ніг іспанцям, і додаткові емоції, і просто звичний кураж, який допомагав команді Саньйоля триматись.

Але важливим було те, що Грузія мала стримувати суперників виключно водинадцятьох, чого не відбувалось на 39 хвилині через травму Кітеішвілі. У підсумку Родрі залишився перед штрафним без належного нагляду й із передачі з лівого флангу від Вільямса прицільно пробив у дальній кут. Тут уже й Мамардашвілі нічим не міг зарадити. Перша тріщина в захисті грузинів таки з’явилась.

У другому таймі цих тріщин у підсумку було стільки, що ні про який порятунок гри для футболістів Саньйоля ми не говорили. Тут хоч би без дуже розгромного рахунку обійтись у підсумку. Бо іспанці тиснули шалено й було лише питанням часу те, коли вони заб’ють знову. Це сталось на 51 хвилині, коли Ямал повторив свій навіс на Карвахаля, але вже на голову Руїсу, а той спокійно вивів команду вперед.

І ось це "спокійно" — то взагалі-то дуже важлива річ проти такої азартної Грузії, чому нам ще треба повчитись перед матчами Ліги націй восени. Іспанці просто тримали контроль над грою й забивали "свої" голи. А скільки ще вони при цьому не забивали — то вже на вдачу Мамардашвілі треба трохи списувати, напевно.

Ольмо закрив матч своїм пізнім ударом із пів кола перед штрафним під ліву стійку, тоді як до цього відчайдушно намагався допомогти Ямалу встановити ще кілька цікавих досягнень. А до цього забив і Ніко Вільямс, бо якби не забив, то вже було б трохи несправедливо через його надзвичайний внесок у гру команди, зокрема, у цьому матчі. Загалом, прогнозована історія, але з цікавою передмовою.

Фінальний свисток французького арбітра Франсуа Летесьє відправив до чвертьфіналу чемпіонату Європи-2024 збірну Іспанії, тоді як для Грузії турнірний шлях обірвався. Команда Луїса де ла Фуенте наступний матч проведе проти Німеччини.— Грузія 4:1Родрі, 39, Руїс, 51, Вільямс, 75, Ольмо, 83 — Ле Норман, 18 (авт.)Сімон — Карвахаль (Навас, 82), Ле Норман, Лапорт, Кукурелья (Грімальдо, 66) — Педрі (Ольмо, 52), Родрі, Руїс (Меріно, 81) — Ямал, Мората (Оярсабаль, 66), Вільямс.Мамардашвілі — Какабадзе, Гвелесіані (Зівзівадзе, 79), Кашия, Двалі, Лочошвілі (Цитаішвілі, 63) — Чакветадзе (Давіташвілі, 63), Кітеішвілі (Алтунашвілі, 41), Кочорашвілі — Мікаутадзе (Квеквескірі, 79), Кварацхелія.Попередження: Мората — Давіташвілі