Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Іспанський опорник відзначився голом у переможній грі з картвелами.

У рамках 1/8 фіналу Євро-2024 збірна Іспанії здобула впевнену перемогу над Грузією з рахунком 4:1 та пробилася до наступної стадії континентальної першості.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, найкращим гравцем цього протистояння було визнано іспанського опорного півзахисника Родрі, який на 39-ій хвилині "більярдним" ударом зрівняв рахунок у грі.

Статистика Родрі у матчі з Грузією (Сакартвело):

Нагадаємо, що у чвертьфіналі Євро-2024 збірна Іспанії зіграє з Німеччиною. Ця зустріч запланована на 6 липня, 19:00 за київським часом.