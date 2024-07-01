Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич збірної Англії висловився про перемогу над Словаччиною на Євро-2024.

У рамках 1/8 фіналу Євро-2024 національна збірна Англії здобула вкрай непросту перемогу над Словаччиною, зумівши спочатку зрівняти рахунок на останніх хвилинах основного часу, а потім вибороти перемогу в овертаймах.

Головний тренер "трьох левів" Гарет Саутгейт поділився враженнями від результату цього протистояння на користь своєї команди.

"Я так пишаюся гравцями та характером, який показали хлопці. Усі, кого ми ввели у гру, зіграли свою роль і допомогли нам подолати цю перешкоду. Ці гравці підштовхують один одного і допомагають один одному, як це робили сьогодні, і це дало результат.

Беллінгем? Фантастика. Ми думали про те, чи варто його змінити, але ви знаєте, що він здатний на такі речі. Знаємо, що нам потрібно було краще володіти м'ячем, але ми не могли знайти правильні рішення у першому таймі та проявили себе краще у другому. Зрештою, ми забили – таке може статися, якщо продовжуєш вимотувати суперника.

Кейн – визначний бомбардир, він так добре керує командою. Він винятковий капітан, який підтримує корабель на плаву.

У мене до самого кінця було дивне відчуття, що результат матчу ще не вирішений. Я знаю, що зараз це звучить смішно. Ми давили. За 15 хвилин до кінця матчу я думав, чи Джуд тримається на ногах. Він та Кейн створюють такі моменти, і саме тому тренер не робить замін, коли люди вимагають їх. У нас на полі було достатньо атакуючих гравців", — цитує слова Саутгейта BBC.

Дивитися відео голів та огляд матчу Англія — Словаччина ви можете на Football.ua.