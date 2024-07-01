Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Тренер висловив думку стосовно матчу з Португалією.

Головний тренер збірної Словенії Матьяж Кек висловив думку стосовно матчу 1/8 фіналу Євро-2024 з Португалією.

"Ми знаємо, з ким ми гратимемо. Португалія – один із фаворитів на перемогу в турнірі", — цитує Матьяжа офіційний сайт УЄФА.

"Але ми хочемо досягти хорошого результату і не надто дбаємо про те, як виглядаємо на полі. Я очікую, що у певні моменти ми "страждатимемо".

Не варто перебільшувати ситуацію, футбол продовжиться після завтрашнього матчу. Я просто сподіваюся, що хлопці будуть розкутими та зосередженими".

Матч між збірними Португалії та Словенії розпочнеться 1 липня о 22:00 за київським часом.