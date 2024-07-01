Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Капітан пишається своєю збірною.

Захисник збірної Словаччини Мілан Шкрініар прокоментував виліт з чемпіонату Європи від Англії (1:2).

"Важко підібрати слова, нам усім дуже сумно. Ми були так близькі до наступного раунду. Якщо ми продовжимо представляти Словаччину таким чином, то поперед нас, ймовірно, чекає ще більше приємних моментів. Англія має якісних гравців, вони насідали на нас, а потім раптово забив Беллінгем.

Дуже прикро, що ми пропустили на останній хвилині. До перемоги залишалося, мабуть, 30 секунд. Але я справді пишаюся всією командою. Це приголомшливий виступ. І я також хотів би подякувати вболівальникам.

Ми були готові переписати історію збірної Словаччини, але, на жаль, все по-іншому. Сподіваюся, ми повернемося ще сильнішими після сьогоднішнього", – сказав капітан збірної Словаччини.