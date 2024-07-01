Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Коментар від півзахисника стосовно матчу 1/8 фіналу Євро-2024.

Бруну Фернандеш висловив думку стосовно матчу зі збірною Словенії.

"Вийшовши із групи, ми розуміємо, що тепер поставлено на карту", — цитує півзахисника офіційний сайт УЄФА.

"Потрібно здобути урок з того матчу та свіжим поглядом подивитися на те, що ми хочемо зробити у грі.

Ми мали багато хорошого на груповому етапі, ми винесли позитив навіть із поразки від Грузії. Ми хотіли три перемоги із трьох, але навіть так ми виграли нашу групу. Зараз все буде інакше, це плей-оф.

Ми поважаємо Словенію, але не боїмося жодної команди. Не має значення, з ким ми зустрінемося: ми хочемо перемогти".

Матч між збірними Португалії та Словенії розпочнеться 1 липня о 22:00 за київським часом.