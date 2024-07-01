Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Тренер висловив думку стосовно матчу 1/8 фіналу Євро-2024.

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес прокоментував матч зі Словенією.

"Можу сказати, що після трьох матчів команда готова", — цитує Роберто офіційний сайт УЄФА.

"Зараз розпочинається новий турнір, тут пан або пропав. Багато команд на Євро мають яскраву індивідуальність і вірять, що можуть перемогти.

Кожна гра залежить від дрібних деталей. Словенія така яка є. Це організована та бойова команда. Нам потрібно показати свій найкращий футбол".

Матч між збірними Португалії та Словенії розпочнеться 1 липня о 22:00 за київським часом.