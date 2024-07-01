Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич Грузії прокоментував поразку від Іспанії.

Напередодні збірна Грузією в рамках 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 поступилась Іспанії.

Іспанія — Грузія 4:1 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри головний тренер "хрестоносців" Віллі Саньйоль прокоментував виступ власної команди.

"Згадаймо перший тайм, де ми були добре організовані. Ми вирішили віддати м’яч Іспанії, і натомість добре захищались.

Переломний момент гри — перший гол Іспанії, коли наш гравець Отар Кітеішвілі отримує травму, м’яч не залишає межі поля, а суддя нічого не говорить і дозволяє продовжувати гру.

Очевидно також те, що Мората знаходився в положенні "поза грою" під час удару Родрі, ми бачили цей момент на повторі, і що наш воротар змушений рухатись у бік від нього, щоб зловити м’яч.

Я думаю, що у фургоні VAR сталось аварійне відключення електроенергії, а інакше я не знаю, як це пояснити.

Шкода, але ми вже "виграли" для себе цей чемпіонат Європи раніше, коли вийшли з групи. І, я сподіваюсь, що ми залишили гарний імідж Грузії на цьому турнірі. Наші гравці повністю заслуговують на це", — заявив французький фахівець.

У чвертьфіналі Євро-2024 Іспанія зіграє проти Німеччини.