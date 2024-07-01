Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Нідерландці незадоволені третім місцем у групі.

Нападник збірної Нідерландів Мемфіс Депай висловився напередодні матчу 1/8 фіналу Євро-2024 з національною командою Румунії. Цитує нідерландця офіційний сайт УЄФА.

"Атмосфера в команді хороша. Але все ніколи не буває ідеальним. Невеликі тертя — це нормально. Ми разом вже місяць і зосереджені на досягненні результатів. Якщо результат не той, якого ви хочете, логічно, що ви роздратовані. Як я вже казав, якщо немає тертя, то немає й полірування.

Румунія? Звісно ми не очікували, що вони займуть перше місце в своїй групі. Так само, як ми і не очікували, що завершимо груповий етап на третій сходинці. Тож нам є, що доводити, в першу чергу самим собі. Ми розуміємо наскільки наш суперник потужний.

Якщо ви подивитеся на статистику Думфріса за останні два роки, на голи, в яких він взяв участь, як крайній захисник — це приголомшливо, але справа не тільки в цьому. Його якості захисника, те, як він допомагає на тренуваннях, його індивідуальні якості в команді — мені особисто саме це й потрібно від нього", — сказав Депай.

Поєдинок між збірними Румунії та Нідерландів відбудеться 2 липня на Альянц Арені (Мюнхен). Початок — о 19:00 за київським часом.