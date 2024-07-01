Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Нідерландці готуються до протистояння з кривдниками збірної України.

Напередодні матчу 1/8 фіналу Євро-2024 між збірними Румунії та Нідерландів, півзахисник "Оран'є" Єрді Схаутен поспілкувався з журналістами. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Я розумію, що нідерландські вболівальники розчаровані грою з Австрією. На це я можу сказати, що ми зробимо все можливе в матчі з Румунією, щоб змінити ситуацію. Я, як і раніше, повністю вірю в нашу команду. Ми можемо пройти довгий шлях на цьому турнірі.

Якби ви заздалегідь передбачили результат її групи, мало хто поставив би Румунію на перше місце. Але вона це заслужила. Румуни виступили дуже добре та заслужила велику повагу з нашого боку. Ми знаємо, що нам доведеться викластися повністю і добре підготуватися, якщо хочемо перемогти.

Тут немає простих матчів. У кожної команди свій стиль гри, тому щоразу потрібно готуватися по-різному й адаптувати свій футбол та тактику під суперника. Але це те ж саме, що і в клубному футболі, тож у цьому плані різниці немає. Особисто я б сказав, що наша найкраща гра була проти Польщі, особливо перші 60 хвилин. Ми грали дійсно добре та домінували на полі. Після цього ситуація трохи погіршилася", — сказав Схаутен.

Поєдинок між збірними Румунії та Нідерландів відбудеться 2 липня на Альянц Арені (Мюнхен). Початок — о 19:00 за київським часом.