Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Величезна втрата для Саутгейта.

Один з ключових гравців збірної Англії Джуд Беллінгем може пропустити матч 1/4 фіналу Євро-2024 з національною командою Швейцарії. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

УЄФА перевірить поведінку 21-річного англійця в матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 зі збірною Словаччини (2:1).

"Інспектор з етики та дисципліни проведе розслідування щодо потенційного порушення основних правил гідної поведінки. Інформація з цього питання буде надана в належний час", — йдеться в повідомленні на офіційному сайті УЄФА.

Нагадаємо, після забитого гола у ворота Словаччини Беллінгем опустив руку в ділянку паху та зробив неетичні жести. Після цього футболіста звинуватили в неповазі.