Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024, у якому зіграють Португалія та Словенія.

Португалія та Словенія зіграють у Франкфурті-на-Майні в рамках 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024.

Роберто Мартінес, після поразки від Грузії (0:2), залучив до стартового складу Канселу, Діаша, Пепе та Мендеша до лінії оборони, тоді як Фернандеш та Вітінья гратимуть у центрі поля, а Леау та Бернарду Сілва розташуються на флангах атаки.

Матяж Кек, на тлі нічиєї проти Англії (0:0), використав із перших хвилин Балковеца ліворуч у захисті.

Португалія: Кошта — Канселу, Діаш, Пепе, Мендеш — Фернандеш, Палління, Вітінья — Б. Сілва, Роналду, Леау.

Запасні: Патрісіу, Са, Семеду, Далот, Рамуш, Феліш, Перейра, Інасіу, Ж. Невеш, Нунес, Р. Невеш, Жота, А. Сілва, Нету, Консейсан.



Словенія: Облак — Карнічнік, Дркушич, Бійол, Балковец — Стоянович, Гнезда Черин, Елшнік, Млакар — Шпорар, Шешко.

Запасні: Белец, Векич, Блажич, Станкович, Вербич, Ловрич, Куртич, Горват, Віпотнік, Целар, Брекало, Жугель, Зелькович, Іличич.



Гра Португалія — Словенія почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.