Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Продовжиться казка румунів на цьому Євро чи ні?

Головний тренер збірної Румунії Едвард Йорданеску висловився щодо матчу 1/8 фіналу Євро-2024 з національною командою Нідерландів. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Треба бути готовим віддати всі сили, якщо прагнеш переписати історію. Всі матчі важкі, а за вихід до чвертьфіналу — особливо. Нідерландці будуть фаворитами. У цієї команди неймовірні гравці, але в нас теж є сильні сторони.

Вихід до чвертьфіналу стане для нас величезним досягненням. Навіть важко підібрати потрібне слово. Щоб домогтися позитивного для нас результату, треба показати класну, дисципліновану та добре організовану гру.

У Румунії був чудовий чемпіонат світу в 1994 році. Я був там, але зараз у нас інша команда. Знаємо, що ми повинні зіграти практично ідеально, щоб домогтися хорошого результату. Ми не надаємо великого значення тому, як нідерландці грали з австрійцями", — сказав Йорданеску.

Поєдинок між збірними Румунії та Нідерландів відбудеться 2 липня на Альянц Арені (Мюнхен). Початок — о 19:00 за київським часом.