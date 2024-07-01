Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Португальський центрбек перевершив рекорд Пітера Шилтона.

У рамках 1/8 фіналу Євро-2024 національна збірна Португалії зустрілася зі Словенією.

У стартовому складі португальської команди на цей поєдинок вийшов досвідчений центральний захисник Пепе, який став найстаршим гравцем, який коли-небудь брав участь у матчі плей-оф великого міжнародного турніру.

Пепе досяг цього у віці 41 року та 126 днів, перевершивши рекорд англійця Пітера Шилтона на чемпіонаті світу-1990 року, який зіграв тоді проти Італії в матчі за третє місце у віці 40 років та 292 днів.

Слідкуйте за ключовими подіями матчу Португалія — Словенія в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.