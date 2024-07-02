Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Основний та додатковий час команди завершили без голів.

Шаленої швидкості набрав розвиток подій на чемпіонаті Європи-2024 в Німеччині, як тільки розпочався раунд плей-оф. За два попередніх дні ми, як мінімум, стали свідками однієї великої несподіванки у вигляді раннього вильоту збірної Італії, а також ледь не стали свідками сенсації великої, коли Англія ледь не повторила долю "Скуадри Адзурри".

І оскільки на цьому протистояння поміж явними фаворитами та аутсайдерами себе не вичерпали, на нас очікувало ще кілька дуже цікавих двобоїв. Зокрема, один із них відбувався у Франкфурті, на полі стадіону Дойче Банк Парк, який поміж собою футболісти, кому доводилось тут грати під час цього Євро, прозвали городом. Отже, до господарських робіт цього разу мусили долучитись переможці групи F, португальці, та третій колектив квартету C, національна команда Словенії.

Цілком очевидно, хто в цій парі був фаворитом, а хто андердогом. На полі ця різниця також кидалась у вічі з огляду на манеру поведінки футболістів. Колективу Матяжа Кека нічого не вартувало відійти до глибокого захисту й зустрічати суперників на підступах до власного штрафного. Команда Роберто Мартінеса натомість грала максимально прямолінійно — прості подачі на дальню, де, напевно, постійно мав намагатись зачепити м’яч Роналду.

Або Кріштіану ще могли дати запустити м’яч над воротами із стандартів перед чужим штрафним майданчиком. І на цьому футбольна думка "європейських селесао" себе вичерпувала. Дійшло в підсумку до того, що "трикольорові" відвели м’яч від власних воріт та навіть спробували виконати щось накшталт штурму у відповідь. Прострілам у їхньому виконанні не вистачало завершального удару, проте це все одно свідчило, що без забитих м’ячів Португалії буде ставати дедалі важче.

У другому таймі малюнок гри змін не зазнав. Хіба що атак від Португалії ставало дедалі більше, а контратак від Словенії — менше. Підключення Елшніка на дальню стійку під час подачі з правого флангу та відчайдушний ривок Шешка через центр поля до штрафного з невдалими ударами на завершення — ось і все, що дозволила собі створити команда Кека.

Із іншого боку, футболісти Роберто Мартінеса були теж доволі млявими в атаці. Роналду все так само намагався хоча влучити у ворота ударами із штрафних, і одного разу йому таки вдалось це зробити, але Облак парирував. А в решті моментів ми знову або бачили невдалі подачі на завершення, або захисники встигали блокувати удари. Отже, овертайм.

У додатковий час гра розбилась на окремі спалахи. Як це не було б дивно, але більше їх було саме біля воріт португальців, бо захисники команди Мартінеса банально привозили небезпеку власними помилками. Відзначились у цьому плані Канселу та Пепе, але якщо хибу першого хоч партнери по захисту могли виправити, то досвідченого оборонця на останньому рубежі та під час удару Шешка страхував уже Кошта.

У Португалії натомість був лише один момент за цей час, але який! Пенальті! Його на собі заробив Жота, коли поліз до центру штрафного крізь чотирьох суперників і знайшов стегно Дркушича. Певна річ, що взявся бити Роналду, проте його удар у правий кут зумів витягнути Облак.

Таким чином ми перейшли до серії пенальті, у якій словенці просто перегоріли. Іличич у правий кут не пробив Кошту, одразу за ним забив Роналду, а після цього Бруну Фернандеш та Бернарду Сілва зробили те саме слідом за хибами Балковеца та знайомого нам Вербича. Але всі лаври переможця все одно дістались воротарю.

Фінальний свисток італійського арбітра Даніеле Орсато відправив до чвертьфіналу чемпіонату Європи-2024 збірну Португалії, тоді як для Словенії турнірний шлях обірвався. Команда Роберто Мартінеса наступний матч проведе проти Франції.



Португалія — Словенія 0:0 (3:0 – пен.)

На 105-й хвилині Кріштіану Роналду (Португалія) не забив пенальті (воротар).

Кошта — Канселу (Семеду, 118), Діаш, Пепе (Р. Невеш, 117), Мендеш — Фернандеш, Палління, Вітінья (Жота, 65) — Б. Сілва, Роналду, Леау (Консейсан, 76).Облак — Карнічнік, Дркушич, Бійол, Балковец — Стоянович (Вербич, 86), Гнезда Черин, Елшнік (Іличич, 106), Млакар (Станкович, 74) — Шпорар (Целар, 74), Шешко.Попередження: Жота — Дркушич, Карнічнік, Станкович, Бійол, Балковец