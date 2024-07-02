Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Він парирував три удари в серії пенальті.

Оголошено найкращого гравця матчу Португалія — Словенія.

За підсумками гри 1/8 фіналу Євро-2024 нагороду отримав португальський голкіпер Діогу Кошта.

Футболіст, який представляє Порту, не пропустив жодного гола, зокрема виручивши під час виходу Беньяміна Шешка один на один на 115-й хвилині, а також парирувавши всі три удари в серії післяматчевих пенальті.

Гра завершилася перемогою Португалії.

Раніше повідомлялося, що Роналду першим в історії не забив два пенальті на Євро.