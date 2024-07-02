Він парирував три удари в серії пенальті.
Діогу Кошта, Getty Images
02 липня 2024, 01:15
Оголошено найкращого гравця матчу Португалія — Словенія.
За підсумками гри 1/8 фіналу Євро-2024 нагороду отримав португальський голкіпер Діогу Кошта.
Футболіст, який представляє Порту, не пропустив жодного гола, зокрема виручивши під час виходу Беньяміна Шешка один на один на 115-й хвилині, а також парирувавши всі три удари в серії післяматчевих пенальті.
Гра завершилася перемогою Португалії.
Раніше повідомлялося, що Роналду першим в історії не забив два пенальті на Євро.