Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

І таке буває — антирекорд від зіркового португальця.

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду не реалізував пенальті в матчі плей-оф Євро-2024 проти Словенії.

Форвард не зумів забити 11-метровий у додатковий час гри 1/8 фіналу.

Як повідомляє акаунт Mister Chip, Роналду став першим гравцем в історії, який схибив два пенальті за кар'єру у фінальних турнірах Євро.

Перед грою зі Словенією (сейв воротаря Яна Облака) Роналду також не забив на Євро-2016 проти Австрії (влучив у штангу).

Варто зазначити, що Роналду реалізував свій удар у серії післяматчевих пенальті і допоміг Португалії пробитися в 1/4 фіналу.