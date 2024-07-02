Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Нідерландський нападник відзначився голом та асистом проти румунів.

У рамках 1/8 фіналу Євро-2024 національна збірна Нідерландів здобула розгромну перемогу над Румунією та пробилася до наступної стадії турніру.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, найкращим гравцем цього протистояння було визнано нідерландського нападника Коді Гакпо, який записав на свій рахунок гол та результативну передачу.

"Він забив хороший індивідуальний гол і йому не пощастило, що він не забив ще один. Хороша загальна продуктивність, постійна загроза в штрафному майданчику суперника. Найкращий бомбардир турніру на даний момент і зробив результативну передачу в моменті з другим голом, щоб дозволило здобути впевнену перемогу", — таким був вердикт Комісії технічних спостерігачів УЄФА.

Статистика Коді Гакпо в матчі з Румунією:

Нагадаємо, що в рамках чвертьфіналу Євро-2024 збірна Нідерландів зустрінеться з переможцем пари Австорія — Туреччина.