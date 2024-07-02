Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дубль Меріха Демірала допоміг команді Монтелли виграти матч.

В рамках останнього матчу 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 збірна Австрії грала проти Туреччини. Вінченцо Монтелла довірив місце в стартовому складі Арді Гюлеру, тоді як в австрійців з'явився Романо Шмід.

Команди дуже стрімко розпочали матч й дуже швидко відзначились першим голом. М'яч стрибав між захисниками та голкіпером Австрії й відлетів до Демірала, який загнав м'яч під поперечину. 0:1. Австрія могда доволі швидко відповісти, коли Баумгартнер якимось дивом не зміг замкнути дальню стійку після пропускання від Арнаутовича — Демірал завадив йому пробити.

Команда Ральфа Рангніка йшла в атаку великими силами, тоді як турки намагались створити свій шанс на контратаці. В одних та й в інших мало виходило в плані гостроти. Наприкінці тайму турки намагались відсунути гру від своїх воріт, але Австрія створила свій шанс - Баумгартнер пробив в один дотик після прострілу з правого флангу, але м'яч пройшов повз кут воріт.

На початку другого тайму Ральф Рангнік зробив подвійну заміну, а його команда влаштувала справжню осаду воріт супротивника. Спочатку Арнаутович отримав м'яч в чужому штрафному від Поша і потужно пробив — Гюнок вистрибнув на м'яч та врятував свою команду. Трохи згодом Лаймер протягнув м'яч через центральну зону та пробив з лінії штрафного — м'яч пройшов повз кут воріт. А на завершення Пош увірвався в чужий штрафний та незграбно пробив по стрибаючому м'ячу — занадто слабко, щоб здивувати турків.

Турки зробили вилазку на чужу половину й заробили кутовий, а Гюлер навісив, Демірал виграв боротьбу на другому поверсі та головою переправив м'яч у ворота. 0:2. Австрійці змогли доволі швидко забити у відповідь - Грегорич відгукнувся на скидання від Поша на дальню стійку та ударом в один дотик вразив ворота. 1:2.

Надалі команда Ральфа Рангніка йшла в атаку великими силами й намагалась зрівняти рахунок, але їй вдалось здивувати захист турків лише на останній хвилині, коли Баумгартнер пробив головою з вбивчої позиції, але Гюнок витягнувся в струну та врятував свою команду.. Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу команди Вінченцо Монтелли.

Австрія — Туреччина 1:2

Голи: Грегорич, 66 - Демірал, 2, 60

Австрія: Пенц — Пош, Дансо, Лінгарт (Вебер, 64), Мвене (Прасс, 46) — Зайвальд, Забітцер — Лаймер (Грілліч, 65), Баумгартнер, Шмід (Грегорич, 46) — Арнаутович

Туреччина: Гюнок — Мюлдюр, Бардакджі, Демірал, Кадіоглу — Юксек (Озджан, 58), Айхан — Їлмаз, Кекчю (Кахведжі, 83), Їлдиз — Гюлер (Йокушлу, 77)

Попередження: Шмід, Лінгарт — Кекчю, Юксек