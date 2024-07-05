Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із GGBET представляють прев'ю матчу Євро-2024, який пройде 5 липня і розпочнеться о 22:00.

У п'ятницю, 5 липня, відбудеться чвертьфінальний матч чемпіонату Європи-2024 у Німеччині, у якому зустрінуться збірні Португалії та Франції.

ПОРТУГАЛІЯ — ФРАНЦІЯ

П'ятниця, 5 липня, 22:00. Фолькспаркштадіон, Гамбург. Арбітр зустрічі — Майкл Олівер (Англія). Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO

У другому чвертьфінальному матчі Євро-2024 зіграють збірні Португалії та Франції, але велике питання: можна це пафосно назвати протистоянням Кріштіану Роналду проти Кіліана Мбаппе — швидше за все ні, тому що виступи двох зірок сучасного футболу на цьому турнірі поки досить бідні.

У 1/8 фіналу Португалія у складній дуелі здолала Словенію і можна сказати ця зустріч стала одночасно трагедією та тріумфом для Роналду, чиї спроби забити на Євро-2024 залишилися безрезультатними, навіть незважаючи на пенальті у ворота Яна Облака, який відбив удар португальця у додатковий час. .

Роналду не стримував емоцій і навіть заплакав, перш ніж Словенія дотерпіла до кінця додаткового часу, після чого провалила серію пенальті, де Селесао були сильнішими — 3:0 після трьох чудових сейвів Діогу Кошти.

Команда Роберто Мартінеса, яка вже перевершила свій минулий результат після вильоту з 1/8 фіналу Євро-2020, тепер зустрінеться із Францією і це буде зовсім інша гра. З одного боку, у португальців має бути більше свободи на чужій половині поля, а з іншого клас виконавців Франції в атаці набагато вищий і цього разу ветеран Пепе може не встигнути за блискавичними гравцями французької збірної.

Підопічні Мартінеса стартували досить добре на Євро-2024, але наразі вони не забили жодного гола в останніх двох матчах, а також програли Грузії в останньому матчі групового етапу. Мартінесу терміново потрібно щось придумати геніальне, щоб бути сильнішим за французів, не кажучи вже про удачу.

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Пройшло чотири матчі чемпіонату Європи, а жоден француз ще не забив жодного гола з гри, але факт у тому, що підопічні Дідьє Дешама знову стали чвертьфіналістами і вони мають намір досягти значно більшого на полях Німеччини.

Після не надто яскравої гри на груповому етапі, яка все ж таки дозволила вийти у плей-оф, Франція зустрілася з Бельгією, склад якої багато хто називає "золотим поколінням", і саме один із представників останнього вирішив долю путівки до 1/4 фіналу турніру.

Бельгія успішно стримувала чемпіонів світу 2018 року далеко від своїх воріт протягом практично всього матчу, поки в кінцівці після удару француза м'яч не відскочив у сітку воріт бельгійців від Яна Вертонгена, прирікаючи "червоних дияволів" на гірку невдачу.

Незважаючи на жалюгідну гру в атаці, Дешам був задоволений грою своїх підопічних і пишався обороною, оскільки Франція втретє на Євро-2024 відіграла на нуль, а гол із пенальті у виконанні Роберта Левандовські поки що є єдиним пропущеним м'ячем в останніх шести матчах.

Звичайно очна зустріч Роналду і Мбаппе буде в центрі уваги, особливо до гри з боку ЗМІ, але доля матчу буде вирішена на полі у командній грі, і хто буде сильнішим, сказати складно, проте невеликий фаворит усім відомий.

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ

Роберто Мартінес, головний тренер збірної Португалії: "Що стосується передбачуваності, то всі знають, як грають топові команди. Головне – це виконання, талант наших гравців. Я думаю, що ми повністю готові. Це чвертьфінал і ми повністю зосереджені. Ми критикуємо себе, ми завжди хочемо вдосконалюватися, але нам не потрібно все міняти від гри до гри".

Дідьє Дешам, головний тренер збірної Франції: "Це матч найвищого рівня. Все може вирішити кожна дрібниця. В обох командах гравці, які можуть зробити різницю. У Португалії багато якісних гравців, як і у нашій збірній. Це одна з найкращих команд у Європі. Я впевнений, що це буде важлива та складна гра. Історично рахунок між нами був щільним, але на цій стадії турніру рідко бувають односторонні ігри. Це буде чудовий чвертьфінал".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Португалія: Кошта — Мендеш, Діаш, Пепе, Канселу — Вітінья, Палінья — Леау, Фернандеш, Б. Сілва — Роналду.

Франція: Меньян — Ернандес, Саліба, Упамекано, Кунде — Камавінга, Чуамені, Канте — Грізманн — Мбаппе, Тюрам.

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