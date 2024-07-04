Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Швейцарці налаштовуються на вихід до півфіналу Євро.

Головний тренер збірної Швейцарії Мурат Якін висловився щодо майбутнього матчу 1/4 фіналу Євро-2024 з національною командою Англії. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Думаю, збірна Англії — це команда, яка вміє виконувати завдання в окремо взятому турнірі. Це ми вже бачили три роки тому. Але нам під силу засмутити ще одного фаворита. Ми знаємо, як це робити. У цьому матчі все можливо. Сподіваюся, удача знову буде на нашому боці.

У груповій стадії багато хто чекав від Англії великих перемог та повної домінації над суперниками. Але для будь-якої великої команди головне в цьому випадку — просто вийти з групи. І все вже починається в плей-оф, де все вирішується в кожному окремо взятому матчі.

Це буде зовсім інша гра порівняно з матчем проти Італії. Італійці активно змінювали позиції, і ми розуміли, що в цьому полягає наш шанс. Англія грає у вертикальний футбол. Якщо увімкнемо хороший пресинг, то їм буде складно вкотитися в гру. Вони активно задіюють крайніх захисників, і це може призводити до несподіваних наслідків. Англійці також добре знають, як любимо атакувати ми самі. І нам дуже цікаво побачити, як же вони вирішуватимуть організувати свою атаку.

Досі ми показуємо приголомшливу гру, боляче ранимо найсильніших суперників. Ми у чвертьфіналі, в одному матчі від півфіналу, але намагаємося не думати про це занадто багато. Ми просто раді, що пройшли попередню стадію та залишаємося на Євро.

Навряд чи багато хто очікував, що ми двічі поспіль вийдемо до чвертьфіналу чемпіонату Європи. Але коли граєш у футбол, намагаєшся піднятися в кожному турнірі якомога вище, тобі підвладне все. Швейцарія — сусідка Німеччини, тому тут багато наших вболівальників і ми відчуваємо чудову атмосферу на стадіонах де граємо", — сказав Якін.

Матч 1/4 фіналу Євро-2024 між збірними Швейцарії та Англії відбудеться 6-го липня, о 19:00 за київським часом.