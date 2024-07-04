Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дуже складний суперник чекає у чвертьфіналі Євро-2024 "Трьох левів".

Воротар збірної Англії Джордан Пікфорд звернувся до англійських вболівальників напередодні матчу 1/4 фіналу Євро-2024 з національною командою Швейцарії. Цитує голкіпера офіційний сайт УЄФА.

"Вірте в нас! Ми вийдемо битися на 100 відсотків і віддамо 100 відсотків від самих себе. Нам потрібна підтримка вболівальників, оскільки ви — це важлива частина нашої команди. Атмосфера, яку ви створюєте, дуже сильно допомагає нам.

Джуд (Беллінгем — ред.) і Гаррі (Кейн — ред.) — наші суперзірки. Джуд — це просто наш золотий хлопчик, який своїм ударом через себе зберіг нас у грі в 1/8 фіналу і дозволив продовжити виступ на турнірі", — сказав Пікфорд.

Матч 1/4 фіналу Євро-2024 між збірними Швейцарії та Англії відбудеться 6-го липня, о 19:00 за київським часом.

Раніше головний тренер Швейцарії Якін висловився про майбутню гру з Англією.