Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Іспанці гратимуть з господарями Євро-2024.

Вінгер збірної Іспанії Ніко Вільямс оцінив шанси "Фурії Рохи" на перемогу у Євро-2024. Його слова наводить іспанське видання AS.

"Думаю, ви все бачите. Всі говорили, що Іспанія не фаворит, що в нас не дуже хороша команда. Тисячі думок були проти нас. Ми показуємо, що є відмінною команда, що в нас є амбіції та бажання дійти до фіналу.

Збираємося робити крок за кроком. Зрештою, літати низько — це найкращий спосіб жити. Будемо сподіватися, що ми продовжимо цей шлях та зможемо здійснити мрію.

У мене були важкі часи, але, поговоривши зі своєю сім'єю, я зрозумів, що маю змінити свій спосіб мислення. Якщо в мене буде поганий день, можуть з'явитися образливі коментарі. Люди завжди будуть вичікувати момент.

Зараз я на вершині. Якщо я проведу погану гру в п'ятницю, всі будуть говорити, що я жахливий. Ось із чим мені доводиться жити, як футболісту. Я живу з цим. Професіонали знають, який у нас має бути менталітет. Сподіваюся, у п'ятницю я проведу хороший матч", — заявив Вільямс.

Матч 1/4 фіналу Євро-2024 між збірними Іспанії та Німеччини відбудеться 5-го липня, о 19:00 за київським часом.