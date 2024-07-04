Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Президент УАФ висловив думку стосовно участі у турнірі.

Андрій Шевченко прокоментував виступи збірної України на Євро-2024.

"Чи досягли ми соціальної мети на чемпіонаті Європи? Так, безумовно", — цитує президента УАФ Corriero dello Serra.

"Ми хотіли показати реальність, в якій ми живемо — це нам вдалося. Ми привезли до Німеччини інтерактивну інсталяцію стадіону "Сонячний" у Харкові, який був зруйнований російськими ракетами.

На сьогодні 500 спортивних об'єктів були пошкоджені або зруйновані в результаті атак, у тому числі 77 стадіонів. І провідні гравці національної збірної розповіли про свої спустошені міста.

Наш менталітет — не скаржитися, а шукати рішення. Відколи почалася війна, нас усіх торкнулася трагедія. Є гравці, які втратили не лише домівки, а й ціле місто, з якого вони родом. Однак це не є виправданням. Наша реальність зараз така, і вона проста — або ми рухаємося далі та адаптуємося, або ми не живемо.

Ми розуміємо, що Україна живе в іншій реальності. Але наші вболівальники також святкували у матчі зі Словаччиною, а також були дуже засмучені вильотом.

Футбол дає можливість відволіктися та отримати позитивні емоції. Ми створили історію з кадрами, що показують, як солдати грають у футбол у таборах підготовки та навіть на передовій. Футбол має величезну силу в нашій країні, ми сподіваємося, що він допоможе нам зцілитися від травм".

На турнірі збірна України не вийшла з групи.