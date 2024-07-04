Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Німецька легенда у своєму репертуарі.

Колишній воротар збірної Німеччини Єнс Леманн поділився думкою щодо національної збірної Іспанії. Цитує 54-річного німця Welt.

"Ми бачили хороші результати збірної Іспанії, показані на груповому етапі. З точки зору техніки вони, можливо, кращі за нас. Але вони маленького зросту та недосвідчені. Це команда дітей. У них дуже молоді гравці. У них не так вже й багато досвіду на міжнародних турнірах.

Нам просто треба вийти на поле та зробити свою справу. Думаю хлопці знають, що робити", — сказав Леманн.

Раніше капітан збірної Німеччини Ілкай Гюндоган висловився про майбутню гру з Іспанією.