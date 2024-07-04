Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Німці не перемагали в офіційних матчах Іспанію з часів домашнього Євро-1988.

Капітан збірної Німеччини Ілкай Гюндоган висловився напередодні матчу 1/4 фіналу Євро-2024 з національною командою Іспанії. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Це буде, безумовно, матч рівних команд. Думаю, Німеччина та Іспанія показують найкращий футбол на турнірі. Обидві команди хочуть володіти м'ячем і, власне, роблять це досить успішно.

Немає жодної причини, чому ми не повинні бути впевненими в собі. У нас чудова команда, у нас є чіткі плани та ідеї, які ми ефективно втілюємо в життя на полі. Крім того, наші зв'язки всередині команди відмінно налагоджені. На полі всі чудово розуміють один одного.

Думаю, ключовим буде те, як ми чи вони впораємося в ті моменти, коли не володітимемо м'ячем. Хто не запанікує, збереже спокій і буде впевнено чекати своєї можливості, щоб повернути собі м'яч і вичавити з цього максимум.

Зараз Родрі входить до числа двох-трьох найкращих опорників у світі. Може, він і є найкращий. Йому завжди можна зробити передачу, він завжди готовий до цього. Він завжди приймає правильні рішення і майже ніколи не втрачає м'яч. У своєму складі його хотіли б бачити кожен тренер, кожна команда.

Ямал? Його робить особливим те, що він виступає на дуже, дуже високому рівні вже у свої 16 років. Справжня насолода дивитися за тим, як він грає, який дорослий футбол він демонструє. Звичайно, йому ще належить багато чому навчитися, але у свої 16 він вже вміє таке, що просто диву даєшся", — сказав Гюндоган.

Матч 1/4 фіналу Євро-2024 між збірними Іспанії та Німеччини відбудеться 5-го липня, о 19:00 за київським часом.