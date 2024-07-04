Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Наставник німецької збірної поділився своїми думками перед грою з Іспанією.

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн прокоментував майбутній чвертьфінальний матч Євро-2024 проти Іспанії.

"Сподіваюся, що наша підготовка завершена. Ми вирішили, хто вийде у стартовому складі, а хто ні. Ми багато спілкувалися напередодні та подивилися багато відео. Ми добре підготовлені та впевнені, що зможемо показати гарну гру.

Це не фінал, це чвертьфінал. Ми хочемо бути однією із команд у півфіналі. Іспанія теж хоче стати чемпіоном, тож це буде складна гра. Обидві команди добре володіють м'ячем і мають гарні якості контрпресингу. Обидві команди можуть чинити тиск на своїх суперників. Завтра буде важливо вирішити багато ситуацій один проти одного.

Останнім часом Ламін Ямал був дуже послідовним. Його завдання – підтримувати цю послідовність. У нього, очевидно, є чудові якості, особливо в ситуаціях віч-на-віч. І йому лише 16 років! Ви не завжди можете захищатись від нього, тому що він дуже універсальний. Він цікавий гравець, і за ним цікаво спостерігати, коли йдеться про нейтральних гравців. Однак я зосереджений не на Ямалі, а на Джамалі Мусіалі.

Це, безперечно, одна з найважливіших ігор, але наша підготовка була ідентична попереднім іграм. Все залишається, як і раніше. Це не має нічого спільного із забобонами", — наводить слова Нагельсманна прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч Іспанія – Німеччина відбудеться завтра, 5 липня, о 19:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.