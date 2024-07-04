Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Представляємо онлайн-трансляцію матчу 1/4 фіналу Євро-2024, який пройде 5 липня та розпочнеться о 19:00.

У п'ятницю, 5 липня, збірна Іспанії проведе матч 1/4 фіналу Євро-2024, у якому суперником буде Німеччина.

Поєдинок відбудеться на стадіоні MHPArena (Штутгарт). Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 19:00 за Києвом. Головним арбітром топматчу плей-оф Євро буде представник Англії Ентоні Тейлор.

Обидві команди очікувано посіли перші місця у своїх групах. А в 1/8 фіналу Іспанія не відчула проблем в матчі з Грузією (4:1), Німеччина впевнено пройшла Данію (2:0).

Дивитись онлайн-трансляцію матчу Іспанія — Німеччина

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу з 19:00 за київським часом. Трансляція проходитиме безплатно і будь-хто може приєднатися до неї.

У прямому ефірі матч Франція — Бельгія покажуть регіональні канали "Суспільного" ("Суспільне: Київ", "Суспільне: Львів", "Суспільне: Одеса" тощо) та медіасервіс MEGOGO.