Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Іспанець зосереджений на Євро.

Центральний захисник збірної Іспанії та Ан-Насра Емерік Лапорт відреагував на сумніви в його професіоналізмі через виступи в чемпіонаті Саудівської Аравії. Цитує 30-річного іспанця Mundo Deportivo.

"Мене не надто турбують сумніви в моєму професіоналізмі. Мені не потрібно виправдовуватися щоразу, коли щось відбувається. Я тут, щоб захищати Іспанію всіма своїми силами. Я роблю свою роботу, як і решта моїх колег.

Мені довелося піти на пресконференцію, тому що мені сказали, що я повинен піти на неї, а не тому, що я цього хотів. Канте теж грає в Саудівській Аравії і він провів кілька чудових матчів на турнірі. Вирушаючи туди, ви не залишаєте осторонь професійний футбол і високі результати", — сказав Лапорт.