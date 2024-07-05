Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Пропонуємо вашій увазі склади команд.

В рамках чвертьфінального матчу чемпіонату Європи-2024 збірна Німеччини зіграє проти національної команди Іспанії.

В стартовому старті іспанців без несподіванок. Тоді як у Німеччини в основний склад повернувся Джонатан Та, а Флоріан Вірц знов залишився в запасі. Також відзначимо появу Емре Джана.

Іспанія: Сімон — Карвахаль, Ле Норман, Лапорт, Кукурелья — Родрі, Руїс — Ямал, Педрі, Вільямс — Мората

Запасні: Рая, Реміро, Грімальдо Гарсія, Навас, Фернандес, Вівіан, Ольмо, Баена, Субіменді, Лопес, Меріно, Торрес, Оярсабаль, Перес, Хоселу

Німеччина: Ноєр — Кімміх, Рюдігер, Та, Раум — Джан, Кроос — Мусіала, Гюндоган, Сане — Гаверц

Запасні: Бауманн, тер Штеген, Шлоттербек, Антон, Міттельштедт, Генріхс, Кох, Вірц, Андріх, Гросс, Фюріх, Мюллер, Беєр, Ундав, Фюллькруг

Нагадаємо, початок матчу заплановано на 19:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією гри на нашому сайті.